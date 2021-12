Vaccination des 5-11 ans contre le Covid : voici la liste des centres en Bretagne

À partir de ce mercredi 22 décembre, tous les enfants de 5 à 11 ans sont éligibles à la vaccination contre le Covid-19. Retrouvez par date et par département les centres de vaccination qui ouvrent leurs portes à ces enfants partout en Bretagne.

Depuis ce mercredi 22 décembre, il est possible de faire vacciner vos enfants de 5 à 11 ans contre le Covid-19. Voici la liste par département (Finistère, Côtes-d'Armor, Ille-et-Vilaine, Morbihan) de chacun des centres de vaccination de la Région Bretagne. Il est possible de prendre rendez-vous sur le site internet Doctolib et sur Keldoc.

Lors de l'injection, l'enfant doit obligatoirement être accompagné d'un parent. Lors du rendez-vous, il faudra avoir une autorisation parentale complétée, la carte vitale associée à l'enfant et son carnet de santé. S'il a déjà été infecté par le Covid, il faudra fournir le résultat d'un test PCR positif de plus de deux mois.

Finistère

Liste des centres de vaccination pour les enfants dans le Finistère. © Radio France - ARS Bretagne

Côtes-d'Armor

Les centres de vaccination dans les Côtes d'Armor. - ARS Bretagne

Ille-et-Vilaine

Les centres de vaccination en Ille-et-Vilaine. - ARS Bretagne

Morbihan