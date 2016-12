Voici quelques recettes détox entre les fêtes

On n'a plus que quatre jours pour se remettre de nos excès de Noël avant d'attaquer le réveillon du jour de l'an... Voici quelques recettes bio et détox glanées à Mont-de-Marsan

Si vous êtes encore affalé sur votre canapé ou que vous avez du mal à vous déplacer au bureau entre votre siège et la machine à café, diagnostic : vous avez un peu abusé de gras, d'alcool et de sucres pendant les fêtes de Noël.

Comme il ne vous reste plus que quatre jours avant de (peut-être) remettre ça pour le 31 décembre, voici quelques conseils de spécialistes en alimentation bio à Mont-de-Marsan :

Privilégier des liquides , manger de la soupe, boire des infusions ... Le jus de citron dilué dans de l'eau, à siroter toute la journée ou à boire au réveil est aussi plébiscité par beaucoup de personnes qui veulent remettre leur foie au vert

. Des compléements alimentaires sont parfois conseillés pour aider le foie : gélules de radis noir, d'artichaut mais aussi le desmodium (plante très répandue en Afrique) sont bénéfiques pour le foie, en cure d'un mois

Des infusions et stop au gras !

A bannir : le gras, les aliments trop salés ou trop sucrés. On évite aussi les viandes rouges pour privilégier du poisson ou des viandes maigres

Delphine Chat, directrice du magasin Le marché de Léopold à Saint-Pierre du Mont (Landes) voit passer beaucoup de clients cette semaine qui veulent faire une petite détox. Elle leur conseille tout d'abord de manger plus sainement et elle reconnaît que les compléments alimentaires font un tabac.

Du radis noir et de l'artichaut

Rayon compléments alimentaires d'un magasin bio de saint-Pierre du Mont (Landes) © Radio France - Lisa Mélia

Lucille, conseillère dans un autre magasin bio de Mont-de-Marsan conseille de privilégier les liquides (soupes, infusions) et elle aussi vend beaucoup de radis noir et d'artichaut !