Le jury composé de représentants de Caen la Mer, de la communauté médicale, soignante et universitaire du CHU et de trois architectes a tranché et choisi AIA Architectes, implanté dans plusieurs villes françaises et à l'étranger. "Un choix relativement convergent" précise le directeur du CHU, Christophe Kassel. Oubliez la tour du CHU qui surplombe le périphérique de Caen - elle n'est pas fonctionnelle et coûte cher en charge de fonctionnement - place bientôt à plusieurs bâtiments de 6 à 7 étages qui auront chacun leur spécialité. "Le projet nous a séduit par le maillage qu'il pouvait représenter" explique Christophe Kassel, "c'est-à-dire qu'on a une vision très très simple de tous les parcours possibles du patient au sein de l'établissement, à partir d'une place centrale que le groupement d'architectes a considéré comme une oasis."

Entrée ambulatoire - AIA Life Designers

Un hôpital digne "d'un confort hôtelier moderne"

Au total, 35 salles de blocs, 26 salles d'imagerie et 1049 lits - 797 lits reconstruits et 140 lits de soins critiques - dont 85% de chambres individuelles qui, nous promet-on, seront digne d'un confort hôtelier moderne. Un investissement de 502 millions d'euros pour 110 000 mètres carrés de surface, 12 000 de plus qu'aujourd'hui et une emprise de 12 hectares et demi sur le site actuel du CHU. L'une des plus importantes opérations de cette décennie en France avec, si tout va bien, la pose de la première pierre en 2019 et l'accueil des premiers patients en 2026 au plus tard, après une première phase de livraison prévue en 2021/2022 pour la biologie, la pharmacie et la logistique du centre hospitalier.