Voiron : l'association les Merveilleuses organise un forum dans le cadre d'Octobre Rose

C'est le début aujourd'hui d'Octobre Rose, un mois consacré, comme chaque année, à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein.

ⓘ Publicité

Une association voironnaise, créée il y a deux ans et baptisée, joliment, les Merveilleuses, organise ce dimanche 1e octobre, un forum de 10 H a 17H à la salle des fêtes de Voiron pour permettre à celles qui sont touchées par la maladie ou à leurs proches de rencontrer une cinquantaine de professionnels repartis en 4 pôles : santé, association, sport et prendre soin de soi.

Un annuaire pour aider les femmes qui souffrent d'un cancer du sein

L'idée est de les aider à se retrouver dans le "maquis" des associations, des services de soins qui existent déjà. Mylène Defrance est sage-femme. Elle est membre bénévole des Merveilleuses. Elle s'est engagée dans l'association, car en tant que sage-femme elle a accompagné des femmes souffrant d'un cancer mais aussi en mémoire de son cousin, emporté à 55 ans par un cancer du poumon.

"Notre souhait est de créer un réseau de proximité, d'entraide, d'échanges et de partage d'informations sur le secteur du Voironnais et de la Bièvre. Il n'y avait pas d'annuaire pour aider les personnes à trouver l'accompagnement qui leur convient. Jusqu'ici, cela fonctionnait surtout par le bouche à oreille. On veut faciliter les démarches. Cet annuaire sera enrichi au fur et à mesure. Il est disponible gratuitement sur simple demande auprès de l'association."

Bienveillance et empathie

Mylène Defrance est persuadée que lorsqu'on traverse une épreuve comme le cancer, quel qu'il soit, il faut être épaulé et soutenu par la bienveillance et l'amour. "Lors de ce forum, au pôle santé, je peux rencontrer des médecins, kinés, radiologues. Au pôle sportif, on pourra réfléchir à l'activité que l'on veut mettre en place, yoga, gymnastique posturale. Pour les associations, on n'a que l'embarras du choix de même que pour le bien-être. Il existe tellement de choses que je suis sûre que nos visiteurs et visiteuses vont trouver leur bonheur."

Mais au fait, pourquoi ce nom de Merveilleuses ? Mylène Defrance explique : "Quand on a voulu créer l'association, on a fait de belles rencontres, des gens formidables nous ont aidées. Et à chaque fois, on se disait : mais c'est merveilleux, ou, elle est merveilleuse. D'où le nom !"

Le siège de l'association les Merveilleuses est situé à Réaumont. L'adresse mail : lesmerveilleuses38@gmail.com