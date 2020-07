"On voit bien que l'hôpital n'est pas un fleuron de l'aéronautique" - La déception après la signature du Ségur

Les accords salariaux du Ségur de la santé ont été signés ce lundi. Gouvernement et syndicats hospitaliers ont trouvé un accord sur une vingtaine de mesures en faveur de l'hôpital public et des personnels, pour un montant de 7,5 milliards d'euros.

La majeure partie de la somme servira à augmenter les salaires des personnels paramédicaux (infirmiers, aides-soignants) et non médicaux (agents techniques et administratifs) : 183 euros nets par mois. La revalorisation, votée en fin d'année sur le budget de la Sécurité Sociale, se fera en deux temps : 90 euros versés rétroactivement sur la paye de septembre, puis 93 à compter du 1er mars. Le Ségur prévoit aussi de revaloriser les grilles de salaires, et de recruter du personnel supplémentaire. Le chiffre de 15.000 postes a été avancé.

Le Premier ministre, Jean Castex, salue un "effort historique". "L'effort n'est pas à la hauteur" estime au contraire Mélanie Chambre, infirmière aux urgences à Valence et membre du collectif Inter Urgences.

"C'est franchement insuffisant par rapport aux besoins de l'hôpital public", estime-t-elle. Insuffisante aussi l'augmentation de salaire, à ses yeux. "On est à moins de 2 euros net par heure. Et c'est tout corps de métier confondu, donc nous les paramédicaux, on n'a pas l'impression d'avoir une reconnaissance de nos rythmes effrénés, du nombre de patients qui sont reçus, etc.". Mélanie Chambre redoute aussi que les conditions de travail ne s'améliorent pas à l'avenir. "_Le nombre de postes créés est largement en deçà de ce qui avait été estimé il y a un an un an et demi. Les ouvertures de lits c'est la zone obscure alors que c'est ce dont on a besoin_. Et il reste encore beaucoup de zones d'ombre".

Moins pour l'hôpital que pour l'aéronautique et l'automobile

Ces 7,5 milliards d'euros ne suffisent pas. "On voit bien que l'hôpital n'est pas un fleuron de l'aéronautique", raille Mélanie Chambre en référence au plan de sauvetage de 15 milliards d'euros pour ce secteur industriel.

Jean-Marc Dudal, secrétaire général CFDT Santé Sociaux en Drôme Ardèche comprend cet accueil mitigé du Ségur de la Santé. La CFDT a pourtant signé les accords, tout comme FO et l'UNSA. "Il y avait beaucoup trop d'attentes pour bien l'accueillir. Mais c'est une marche pour la suite. Après avoir fait ça, ils ne peuvent plus nous dire qu'ils ne savent pas. Ils ont participé aux discussions", estime Jean-Marc Dudal, avant d'ajouter "évidemment qu'on a l'impression de ne pas avoir été assez entendus. Si on veut un hôpital public qui fonctionne, il faudrait rajouter entre 15 et 20 milliards d'euros. Voilà la vraie somme!".

En plus des 7,5 milliards d'euros qui englobent les revalorisations de salaires des personnels paramédicaux et non médicaux, le Ségur de la santé consacre 450 millions d'euros pour une hausse de rémunération des médecins hospitaliers.