Voltarène, Maxilase, Smecta : la revue médicale "Prescrire" liste les médicaments à éviter pour 2023

Certains médicaments sont plus dangereux qu'efficaces selon la revue médicale indépendante " Prescrire ". Tous les ans, elle liste les médicaments à éviter, notamment à cause de leurs effets indésirables graves. Pour 2023, 107 médicaments sont concernés , dont 88 commercialisés en France. Ils sont inefficaces ou dangereux, voire parfois les deux.

La revue "Prescrire" a passé au crible tous les médicaments, dans plusieurs domaines : la cardiologie, dermatologie, rhumatologie ou encore psychiatrie. Elle a examiné le "bénéfice-risque", et 107 d'entre eux ont été épinglés pour leur composition. Ils contiennent des molécules qui causent "des dommages disproportionnés pour les patients".

Vogalib, Smecta, Maxilase...

Certains médicaments, autorisés et très commercialisés en France, sont concernés. Ils sont pourtant présents dans quasiment toutes les armoires à pharmacie. L'une des composantes du Vogalib, prescrit contre les vomissements, est par exemple déconseillée car elle expose à des troubles du rythme cardiaque, des AVC, et des morts subites. Le sirop pour la toux Maxilase, lui, peut causer des allergies parfois graves. Le diclofénac, utilisé dans l'anti-inflammatoire Voltarène, peut provoquer des infarctus et des insuffisances cardiaques. Quant au Smecta, il est déconseillé en raison de sa pollution naturelle par le plomb.

Dans la mesure du possible, "Prescrire" conseille des alternatives plus bénéfiques. Pour le Smecta par exemple, "en cas de reflux gastro-œsophagien non compliqué, d'autres médicaments ont une balance bénéfice-risque favorable, comme l'association bicarbonate de sodium + alginate de sodium (Gaviscon° ou autre)." La revue médicale conseille également de prendre du paracétamol plutôt que du Maxilase.

Trois nouveaux médicaments "à écarter"

Trois nouveaux médicaments s'ajoutent à la liste "à écarter" cette année : le roxadustat (Evrenzo°), autorisé dans l'anémie liée à une insuffisance rénale chronique, semble augmenter la mortalité chez certains patients ; la teinture d'opium (Dropizal°), autorisée dans les diarrhées sévères, n'apporte pas d'avantage clinique par rapport au lopéramide (Imodium° ou autre) ; les protéines d'arachide (Palforzia°), utilisées dans la désensibilisation en cas d'allergie à l'arachide, augmentent la fréquence des réactions allergiques dans la vie quotidienne des patients.