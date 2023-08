Vos plus belles photos de la "super lune bleue" en Occitanie

Les nuages n'ont pas gâché la nuit dans la région toulousaine, et vous êtes nombreux à avoir pu admirer la "super lune bleue" qui a "illuminé" le ciel cette nuit du 30 au 31 août 2023. La lune était à la fois à son plus proche niveau de la Terre et directement opposée au soleil. Elle nous est apparue 14% plus grande et était pleine à 3h35. À France Bleu Occitanie, nous l'avons prise en photo pile à cette heure-là, mais nous ne sommes pas très bons photographes, vous nous avez donc partagé vos photos, bien meilleures, ou décalées ! Pour les voir, dérouler le post Facebook ci-dessous :

Ce phénomène ne se déroule que tous les dix ou vingt ans, a indiqué la NASA, l'agence spatiale américaine, précisant que la dernière remonte à décembre 2009 et la prochaine à mars 2037. La NASA organise d'ailleurs dans la nuit une diffusion en direct du phénomène sur YouTube .