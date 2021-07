Des opérations de dépistage du coronavirus sont organisées pendant plusieurs jours au Thillot et à Bussang après la découverte d'un cluster de variant indien du coronavirus dans le secteur.

Vosges : Au Thillot, dépister et sensibiliser pour limiter le cluster du variant indien

Début ce jeudi du grand plan de lutte contre le variant delta est en place dans le secteur du Thillot, dans les Vosges. Une opération de dépistage du coronavirus était organisée en centre-ville, une autre est prévue samedi à Bussang et des créneaux de vaccination sans rendez-vous ont été mis en place.

Les autorités veulent limiter la diffusion du variant delta dans le département après la découverte d'un cluster au Thillot et à Fresse-sur-Moselle, depuis l'importation du virus par des supporters revenant de l'euro de foot en Hongrie.

Deux tonnelles de dépistages ont été installées ce jeudi sur le square rue Général De Gaulle au Thillot pour inciter le maximum d'habitants à se faire dépister. Résultat des courses : 75 personnes dépistées, le nombre de positifs, lui reste du ressort du secret médical. Une bonne affluence comparée aux autre opérations de dépistage selon les bénévoles de la protection civile, en charge de l'opération.

Sensibiliser la population

Du côté des Thillotins, pas de mouvement de panique mais une certaine inquiétude après la découverte du foyer épidémique. Brigitte, elle est même agacée de la situation "je suis en colère contre ces gars qui sont partis voir le match et qui nous ont ramené ce variant dans nos Vosges", agacée mais pas surprise, explique-t-elle en voyant les images du stade Budapest où étaient les supporters vosgiens. Des dépistages surtout pour se rassurer, comme Cathy venue avec sa maman Annette, un dépistage entre mère et fille avant un week-end en famille, "ça se complique un petit peu donc il faut que chacun y mette du sien".

Message de vigilance également délivré par les bénévoles de la protection civile. Grégory Ohnimus est en charge du dépistage pour la protection civile "les gens ont bien saisi l'importance de ce dépistage. Le but c'est de dépister mais aussi de sensibiliser les gens, répondre à leurs questions, on leur a distribué des auto-tests. On est là pour les informer au mieux".

Les infos pratiques de dépistage et vaccination

Dès ce jeudi une vaste campagne de dépistage et de vaccination commence, gratuite et sans rendez-vous. Les opérations de dépistages auront lieu :

Jeudi 8 juillet au Thillot, square 15 rue Charles de Gaulle de 9h à 16h.

Samedi 10 juillet à Bussang, au Théâtre du Peuple de 12h à 18h00.

Dispositif complété par des opérations de vaccination sans rendez-vous à partir de :