Un cluster au variant indien identifié dans les Vosges, chez des supporters de retour de l'Euro

Neuf supporters vosgiens originaires du Thillot et de Fresse-sur-Moselle sont revenus de l'euro de foot à Budapest positifs au variant Delta du coronavirus. Un dépistage massif est organisé ce jeudi au Thillot.

Des supporters vosgiens ont été testés positifs au variant Delta du coronavirus après s'être rendu en Hongrie à Budapest, assister à un match du Portugal à l'euro de foot.

Cinq sont originaires du Thillot et quatre de Fresse-sur-Moselle, membres de la communauté portugaise, ils ont loué un van et ont traversé l'Europe pour se rendre en Hongrie. Seul pays accueillant des matchs de l'euro avec une jauge d'accueil de 100% et sans obligation de porter le masque dans le stade Ferenc Puskas de Budapest, la Hongrie était particulièrement décriée.

C'est là bas que ces vosgiens auraient contracté le coronavirus avec le variant Delta, avant de rentrer dans les Vosges. L'Agence régionale de santé estime qu'il s'agit d'un cluster. "C'est l'ARS qui m'a informé de la situation" explique Michel Mourault, maire du Thillot.

Pour éviter une large diffusion du variant dans le département, une campagne de dépistage est organisée ce jeudi 8 juillet au Thillot. "Nous allons mettre en place deux barnums pour les tests qui seront menés par la protection civil. J'invite toute la population du Thillot à se faire tester et principalement les jeunes de la commune qui ont côtoyé ces personnes" précise Michel Mourault.

Le préfet des Vosges, Yves Séguy tient un point presse à 18h30 au Thillot pour faire le point sur la situation.