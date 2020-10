Coronavirus : la circulation de l'épidémie s'accélère dans les Vosges

Après des mois de moindre activité qui ont suivi le dé-confinement et une lente remontée cet été et en septembre, la circulation du coronavirus s'est brusquement accélérée en octobre dans les Vosges. C'est le constat inquiétant que dresse la caisse primaire d'assurance maladie.

La première semaine d'octobre dans les Vosges, un peu plus de 200 patients ont été testés positifs à la Covid-19 et 760 cas contacts ont été enregistrés par la plateforme départementale "contact-tracing" de la CPAM des Vosges. Des chiffres qui ont doublé la semaine dernière pour atteindre le nombre de 421 patients zéro et 1 660 cas contacts. Nouvelle illustration de la circulation accélérée du virus dans les Vosges après des mois de moindre activité.

Plus d'effectifs pour le tracing

Face a cette situation, les effectifs de la plateforme ont été renforcés. En interne avec une soixantaine de volontaires de la caisse primaire spécialement formés et qui travaillent par roulement 7 jours sur 7 de 8h30 à 18H00. La CPAM poursuit en parallèle ses recrutements externes. Une dizaine de CDD et plusieurs autres qui sont attendus cette semaine.

Mise en place le 13 mai dernier, la plateforme "contact-tracing" vise à identifier appeler et informer les personnes diagnostiquées positives.