Vosges : le Département demande à l'Etat d'aider les secteurs du handicap, l'enfance et l'aide à domicile

Le Département des Vosges écrit dans un communiqué ce mardi 20 octobre, constater que les secteurs du handicap, de la protection de l'enfance et de l'aide à domicile ont été oubliés, oubliés par le Ségur de la Santé pendant lequel "le Président de la République a promis une revalorisation salariale au profit des agents hospitaliers et des professionnels des établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes". Ils ont été "omis du dispositif, alors qu'ils ont été très mobilisés et exposés pour prendre en charge les usagers et personnes fragiles".

Non-respect du principe d'égalité ..., selon les élus vosgiens

Les élus vosgiens, réunis en commission permanente ce lundi 19 octobre, estiment qu'"il y a un non-respect du principe d'égalité de traitement à équivalence de diplôme, de métier et de mission". Toujours selon les élus, cette situation "risque de provoquer des démotivations, et des difficultés de recrutement dans ces trois secteurs handicap, protection de l'enfance et aide à domicile". Le Département demande à l'Etat de "prendre des dispositions réglementaires et financières nécessaires".

Lors de cette même commission permanente, les conseillers départementaux approuvent une prime Covid-19 pour les établissements médico-sociaux d'un montant de 636 774 euros.