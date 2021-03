Vosges : un appel à aider les scientifiques en se promenant

Et si vous aidiez des scientifiques juste en vous promenant dans votre jardin ou dans un petit coin de nature près de chez vous ? Le CREA Mont-Blanc, centre de recherches sur les écosystèmes d’altitude cherche des volontaires dans les Vosges notamment pour son programme Phénoclim. L’idée, c’est de s’appuyer sur les particuliers pour recueillir des données précises comme la date du fleurissement des noisetiers, ou le début de la chute des feuilles d’arbres en automne. Des observations faites dans tous les massifs montagneux de l’Hexagone pour permettre de « quantifier » le dérèglement climatique.

Pas assez d'inscrits dans les Vosges

Environ 1.500 personnes ou institutions sont inscrites à ce programmé démarré dans les Alpes en 2004 mais il y en a très peu dans les Vosges. D'où cet appel de Colin Van Reeth, écologue et responsable des programmes de sciences participatives au CREA Montblanc :

"On est une petite équipe, sept personnes seulement. Grâce au soutien du grand public, on peut avoir un oeil partout. On peut récupérer beaucoup de données à plein d'endroits au mêmes moments mais on est aussi dans un programme de sciences participatives où l'on veut faire en sorte que les gens qui nous fournissent des données s'y retrouvent."

Les "phénoclimeurs" sont associés aux recherches, sont informés de l'avancée des travaux.

Comment participer ?

Pour participer, pas besoin d’être un scientifique chevronné, juste d’ouvrir les yeux et de prendre un peu de temps, selon Colin Van Reeth :

"On propose d'observer à chaque saison quelques éléments clés. A quel moment le lilas de mon jardin va fleurir ? A quel moment le noisetier qui n'est pas très loin a ses bourgeons qui s'ouvrent ?"

Depuis 2004, près de 50.000 observations ont été réalisées. De quoi permettre de mesurer précisément les changements climatiques et l'adaptation des espèces. Des modifications plus rapides à mesure que l'on grimpe en altitude.