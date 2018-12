Vosges: Une nouvelle femme médecin au Thillot

Thillot, France

Originaire de Saint-Dié-des-Vosges, Tiphaine Huant a fait son internat à Nancy, avant d'effectuer plusieurs remplacements à l'hôpital de Remiremont. Une expérience qui ne lui a pas vraiment plu. La jeune femme ne voyait pas non plus son avenir professionnel en ville. Certes, la vie d'un médecin y est plus facile dit-elle, mais l'exercice du métier y est plus contraint et limité.

La nouvelle doctoresse a donc choisi d'exercer en zone rurale. "c'est un peu renouer avec l'esprit des médecins de campagne d'autrefois" souligne Tiphaine Huant. Savoir tout faire dans des conditions souvent inattendues. Une formation accélérée sur le terrain.

Les aides de l'Agence Régionale de Santé, de la sécurité sociale, et de la ville du Thillot, ont financièrement permis l'installation.

L'arrivée de ce nouveau médecin était en tout cas très attendue, par ses 4 collègues de la maison médicale des ballons, d'autant que l'un d'eux doit prendre sa retraite en ce début d'année 2019. Très attendue aussi par les habitants du Thillot, lassés des remplaçants éphémères.