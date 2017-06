Votez pour la plus belle photo prise par Thomas Pesquet

Durant plus de 6 mois, Thomas Pesquet a réalisé de superbes clichés depuis l'espace. À vous maintenant de choisir la plus belle photo prise depuis l'espace par l'astronaute français.

La Baule, Paris, Le Mont Saint-Michel ou encore le désert du Sahara, quelle est pour vous la plus belle photo de Thomas Pesquet, parmi celles que nous avons sélectionnées ? Faites ci-dessous votre choix, et saluons d'un grand coup de chapeau notre spationaute favori pour la qualité et la magie de tous ces clichés. Bravo !

Podcastez notre série "Sur la route de l'espace" via Itunes ou flux RSS et suivez en vidéo son retour aux côtés du commandant russe du Soyouz, Oleg Novitskiy.