Votre ado ne dort plus que quelques heures par nuit à cause de son portable? Le CHRU de Tours a peut-être la solution

Indre-et-Loire, France

La 19ème journée du sommeil se déroule ce vendredi 22 mars : dans toute la France, des spécialistes alertent le public à propos des conséquences néfastes de nos nouvelles habitudes de vie sur la qualité de notre sommeil. Cette mise en garde porte évidemment sur l'usage des écrans, par exemple. Le centre du sommeil, au CHRU de Tours, est de plus en plus sollicité pour venir en aide à des collégiens qui restent sur leur portable jusqu'à une ou deux heures du matin

De plus en plus de familles désemparées face à des ados dont les rythmes de sommeil sont complètement décalés

Chez les ados, la mélatonine, l'hormone du sommeil, connait normalement un pic vers 4H du matin, mais chez ceux qui s'endorment bien après minuit, ce pic n'arrive que vers 7H. Autrement dit, ils doivent se lever au moment où ils sont le plus profondément endormis. Ca a évidemment des conséquences sur leur scolarité. Le docteur Limousin, du centre du sommeil de Tours, reçoit plusieurs centaines de demandes d'aides, chaque année. Impossible d'aider tout le monde : "Tous les jours on a des demandes pour des jeunes, et parfois ce sont des lettres désespérées des parents qui ne savent plus quoi faire. C'est un vrai problème de santé publique, car à un moment c'est trop difficile de revenir en arrière. On ne peut plus retrouver un rythme de sommeil normal sans médicaments et sans prise en charge".

Un mois de prise en charge médicale nécessaire pour recaler certains adolescents

La prise en charge, c'est notamment une sorte de cure. Un mois, durant lequel l'ado reçoit un traitement à base de mélatonine, et de photo-thérapie, doublé de l'obligation de se lever à 7H, tous les matins, sans faire de sieste dans la journée. La première semaine est très compliquée, car l'adolescent continue à s'endormir aussi tard qu'avant. Ensuite, progressivement, il va se recaler sur des horaires normaux. Encore faut-il ne pas reprendre de mauvaises habitudes ensuite...Un vrai défi pour certains, totalement accros au portable :

"On a certain patients qui ont un nouveau type de troubles nocturnes du comportement, comme le somnambulisme : ils envoient des SMS qui ne veulent rien dire, sans s'en rendre compte et sans s'en rappeler le lendemain. Ca montre bien à quel point ils sont accros au téléphone portable". Le docteur Nadège Limousin, du centre du sommeil du CHRU de Tours

Tous les spécialistes sont d'accord : pour les adultes, comme pour les ados, il est fortement recommandé de ne plus regarder son portable après le repas du soir.