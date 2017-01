VOTRE AVIS - Mange-t-on mal à Dijon ?

Voilà une nouvelle qui risque de faire "tache" dans la future Cité de la Gastronomie : Dijon ferait partie des villes les plus touchées par la malbouffe. C'est le site mypharma qui l'affirme. Ce dernier s'appuie sur le nombre de chaînes de restauration rapide rapporté aux nombres d'habitants.

Dijon, capitale de la moutarde, terre où on cultive le cassis , connue dans le monde entier pour ses produits gastronomiques serait aussi l'une des villes en France les plus touchées par la malbouffe. C'est le site Mypharma qui l'affirme. Dans une étude publiée sur internet, les auteurs se sont amusés à rapporter le nombre de chaînes de restauration rapide aux nombre d'habitants. Résultat avec quatre Mac Do, deux Subway, un Quick, trois Domino's Pizza, un Starbucks, deux Pizza Hut, un KFC, et un La Mie Câline pour 152 000 habitants, Dijon se classe 8e dans un classement de vingt villes. En tête de ce classement, on trouve Bordeaux, Nîmes et Paris.

Plus de 50 % de la population française en surpoids d'ici à 2030

Principal responsable de l'obésité, la malbouffe coûte chaque année 20 milliards d'euros en terme de santé. Des études très sérieuses montrent que la malbouffe nous rend plus malade que l'alcool et le tabac réunis. Ainsi en 2030, plus de la moitié de la population française sera en situation de surpoids. A côté des chaînes de restauration, la gastronomie dijonnaise tente de résister. Dijon compte plusieurs chefs étoiles comme William Frachot de l'Hostellerie du Chapeau Rouge oui encore Stéphane Derbord du Derbord. Preuve que dans la capitale des Ducs, on trouve aussi de bons restaurants.