VOTRE AVIS - Pour ou contre la vaccination contre la grippe ?

Alors que l'on devrait atteindre ces jours ci le pic de l'épidémie de grippe, Marisol Touraine remet une piqure de rappel. La ministre de la santé affirme que les patients et le personnel soignant ne se vaccinent pas assez. Marisol Touraine prévient : le bilan de la grippe sera probablement lourd.

Ça y est, le cap du million de cas de grippe a été franchi cette semaine en France. Le pic de l'épidémie n'est plus très loin. Les services d'urgences des hôpitaux vont pouvoir souffler. Actuellement, 182 des 850 établissements hospitaliers publics sont toujours sous tension. C'est le cas au CHU de Dijon. Mardi dernier, le personnel a pu compter sur le renfort des équipes du SMUR qui sont venus prêter main forte aux urgentistes très sollicités depuis le début de l'épidémie de grippe.

Les patients et les soignants ne se vaccinent pas assez

A l'issue d'une réunion qui s'est tenue ce jeudi matin, Marisol Touraine affirme que la vaccination est un enjeu majeur et que les patients et les soignants ne se vaccinent pas assez. Sur les 10 millions de patients qui ont reçu un bon pour retirer le vaccin gratuitement en pharmacie, environ 43 % ont fait la démarche. On rappelle que la grippe touche chaque année entre 2 et 8 millions de personnes et provoque entre 1500 et 2000 décès.

