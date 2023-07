Votre carte vitale sur votre mobile : une expérimentation est en cours dans le Bas-Rhin

Quand la petite carte verte se transforme en application mobile. Depuis lundi 24 juillet, le Bas-Rhin fait partie des huit départements "test" de la carte vitale numérique. Une carte vitale qui s'invite donc dans votre smartphone et qui doit permettre à termes de faciliter les démarches et d'offrir plus de fonctionnalités.

Un outil pour éviter les oublis

L'application "Carte Vitale" est déjà disponible sur les l'ensemble des smartphone utilisant Android et IOS. Une fois téléchargée, la création du dossier prend quelques minutes. L'application est ensuite utilisable chez le médecin et dans les officines, qui pourront accéder aux mêmes services qu'avec la carte physique.

"Ça va permettre de réduire le nombre d'oublis, car la plupart des gens ont systématiquement leur smartphone sur eux, contrairement à leur carte vitale" se réjouit Claude Winstein, co-président de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France dans le Bas-Rhin. L'absence de carte vitale oblige les pharmaciens à mettre en place des "facturations non-sécurisées", qui dans certains cas débouchent sur une absence de remboursement de la part de l'Assurance maladie, sans pouvoir se retourner vers le patient.

"L'objectif, c'est d'atteindre plus de 90% de personnes avec leurs cartes vitales en pharmacie. D'une manière générale, on est plutôt à 80% à l'heure actuelle", poursuit Claude Winstein. Il avertit toutefois : les pharmaciens ne sont pas tous équipés pour lire ces nouvelles cartes vitale numériques. La plupart des logiciels ne sont pas à jour et les pharmaciens veulent pouvoir être dotés de "pistolet" lecteur de QR Code pour éviter d'avoir à toucher les smartphones des patients.

De nouvelles fonctionnalités à l'avenir

Du côté des patients, l'application permet de consulter ses dépenses de soins ou encore de télécharger les reçus jusqu'à sept jours après la consultation. Dans les prochains mois, l'application permettra aussi de déléguer l'accès à sa carte vitale à une tierce personne. Un outil très pratique, notamment pour les familles nombreuses selon l'Assurance Maladie.

L'Assurance Maladie demande pour l'instant aux patients d'attendre qu'elle leur envoie un mail pour télécharger l'application et utiliser ce nouvel outil.