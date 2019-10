Votre pharmacien peut désormais vous vacciner contre la grippe

Metz, France

Se faire vacciner contre la grippe, c'est simple comme aller à la pharmacie. L'objectif est d'augmenter le nombre de personnes à risque vaccinées contre la grippe. L'hiver dernier, les plus de 65 ans et les personnes fragiles, souffrant de maladies chroniques, n'étaient que 47,2% en France à être protégées. Il faudrait atteindre les 75%.

Anne Daussan-Weizman, pharmacienne à Metz-Vallières, décrit l'endroit où elle recevra les patients.

A la pharmacie des hauts de Vallières à Metz, Anne Daussan-Weizman est formée ainsi que son adjointe. Pour recevoir les patients, une petite pièce fermée a été aménagée derrière le comptoir. Tout le matériel est prêt. Le désinfectant, les compresses, les gants, une poubelle spéciale et une trousse d'urgence en cas de problème.

L'an dernier, la grippe a conduit aux urgences des hôpitaux plus de 65.000 patients et en a tués près de 10.000 sur toute la France. La campagne de vaccination démarre ce mardi 15 octobre et se refermera le 31 janvier.