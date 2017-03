Votre rendez-vous avec l'astronaute Thomas Pesquet dans le ciel normand ce jeudi soir

Ce pourrait être le plus beau passage de l'astronaute normand Thomas Pesquet au dessus de nos têtes depuis qu'il est dans l'espace. La Station spatiale internationale (ISS) survolera à deux reprises la Normandie ce jeudi soir. Un spectacle à ne pas manquer.

Si vous levez les yeux vers le ciel ce jeudi soir ( Un ciel qui s'annonce trés dégagé) vous pourrez apercevoir à deux reprises la station spatiale internationale (ISS) à bord de laquelle se trouve "notre" astronaute normand : Thomas Pesquet.

A 20h48 et 22h22 sortez les jumelles

Deux passages sont prévus à 20h48 et 22h22. La station aura l'apparence d'un gros point lumineux se déplaçant à 400 kilomètres au dessus de nos têtes. Chaque passage de la station (d'ouest en est) durera huit minutes au total. Celui de 22h22 sera visible au beau milieu du ciel, à la verticale. Avec de simples jumelles le spectacle devrait être encore plus magnifique ! Ce sera, selon le spécialiste des missions spatiales et ancien journaliste Jean Paul Croisé :

"le plus beau passage de Thomas Pesquet au dessus de la Normandie durant les 6 mois de son séjour dans l'espace" .

Un spectacle à ne pas manquer ! sauf si les conditions météo venaient à se dégrader. Ce qui n'est pas prévu pour le moment. C'est une belle journée de printemps qui nous attend et le ciel devrait être dégagé en soirée. Ce qui pourrait permettre aussi à Thomas Pesquet de sortir, comme il le fait régulièrement, son appareil photo pour immortaliser l'évènement.

Tweets