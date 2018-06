Franche-Comté, France

Il faut scolariser 80% des enfants handicapés en milieu ordinaire. C'est le défi que lance le directeur de l'Agence Régionale de Santé Pierre Pribille en Bourgogne Franche-comté. Actuellement 20% seulement des enfants handicapés sont scolarisés en milieu ordinaire.

Infaisable pour la directrice de l'IME de Luxeuil

Christine Mauffrey dirige l'Institut médico éducatif de Luxeuil. Si elle reconnait que l'inclusion est une orientation qui permet de changer le regard sur les personnes handicapées , elle estime que le chiffre de 80% avancé par le directeur de l'ARS est essentiellement une orientation politique éloignée de la réalité sur le terrain. Pour Christine Mauffrey, l'objectif est décalé car dans la réalité les enfants sont en difficulté dans les écoles ordinaires voire en souffrance. Christine Mauffrey qui rajoute : "les enfants handicapés n'ont pas de place si les modalités de l'école ne sont pas revues (trop de compétition par exemple). La directrice du pôle enfance de Luxeuil verrait plutôt un va et vient entre le milieu ordinaire et le milieu spécialisé pour être au plus proche des besoins de l'enfant. "Avec de telles ambitions (80%), les parents vont croire en quelque chose qui n'est pas faisable" conclue Christine Mauffrey.

"L'éducation nationale est arrivée au bout de ce qu'elle pouvait offrir...les enfants souvent sont en souffrance..." Copier

Tarte à la crème pour Céline la maman d'une enfant de 12 ans

A la rentrée 2017/2018, 5000 élèves en situation de handicap étaient scolarisés dans des établissements dans l'académie de Besançon. Ces 4 dernières années, 655 équivalent temps plein ont été crées pour accompagner des élèves handicapés dans des classes ordinaires. Mais la réalité ce sont encore des parents sans solutions pour leurs enfants en Franche-comté. Céline , maman d'une enfant de 12 ans , dans le Doubs est dans ce cas là alors "parler d'inclusion pour elle , c'est la tarte à la creme du moment".