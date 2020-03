Vous avez des masques ? L'Agence Régionale de Santé des Pays-de-la-Loire lance une grande collecte

C'est un équipement précieux pour protéger tous ceux qui sont en première ligne, exposés au coronavirus. L'Agence Régionale de Santé des Pays-de-la-Loire lance une grande collecte de masques. Elle s'adresse aux entreprises, administrations, associations, collectivités territoriales, mais les particuliers sont aussi sollicités.

Ces masques seront redistribués aux établissements de santé, établissements et services médico-sociaux et sociaux, transporteurs sanitaires. Cette collecte concerne les masques chirurgicaux, FFP2 et FFP3 (même périmés à condition qu’ils aient la mention CE).

Ces masques seront répartis par l’ARS, avec l’appui du Conseil régional et de ses partenaires logistiques.

Vous êtes un particulier

: il est recommandé de donner de gré à gré votre stock de masques aux les plus proches. Ainsi, ils pourront être redistribués aux professionnels de santé prioritaires : établissements de santé, médecins, infirmiers… Vous disposez de plus de 500 masques : envoyez un email à l’adresse masques@paysdelaloire.fr ou appelez au numéro vert 0800 030 300, votre offre sera traitée par le conseil régional puis examinée par l’ARS Pays de la Loire qui en fera bénéficier une structure de santé des Pays de la Loire.

Vous êtes une personne morale de droit public ou privé (entreprise, administration, association, collectivité…)

, contactez le ministère de la santé (covid19-stock200@sante.gouv.fr avec copie à ars-pdl-covid-ps@ars.sante.fr). Votre stock est inférieur à 200 000 masques : envoyez un email à l’adresse masques@paysdelaloire.fr ou appelez au numéro vert 0800 030 300, votre offre sera traitée par le Conseil Régional puis examinée par l’ARS Pays de la Loire qui en fera bénéficier une structure de santé des Pays de la Loire.

Par ailleurs l'ARS procède également au recensement de tous les équipements utiles : blouses, surblouses, solution hydro-alcoolique, charlottes, gants, lingettes, surchaussures, etc. sur l’ensemble du territoire régional.

Si vous disposez de stocks, adressez-vous à masques@paysdelaloire.fr. Comme pour les masques, ces équipements seront redistribués par l’ARS, en fonction des besoins.