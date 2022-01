Vous avez des questions sur la vaccination des enfants de 5 à 11 ans ? Le "monsieur vaccination" vous répond

Vous êtes parent d'un enfant de 5 à 11 ans? Vous avez des questions sur la vaccination? Le Pr Fischer, pédiatre et expert de la vaccination contre la covid-19 auprès du ministère de la santé, répond aux questions des Normands à l'occasion d'une visioconférence ce mardi 1er février.

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans est ouverte depuis le 22 décembre 2021? Selon des études scientifiques la vaccination des enfants à partir de 5 ans permet de prévenir des formes graves de Covid-19 et des hospitalisations, ainsi que des formes de « Covid long », qui, bien que plus rares chez les enfants, existent. La vaccination des enfants permettrait aussi de limiter la diffusion du virus dans son entourage.

Si l’enfant a déjà été atteint du Covid-19 : il recevra une dose et n’aura pas de seconde dose. La vaccination contre le Covid-19 est possible dans 45 centres de vaccination dans la région et auprès des professionnels de ville.

