Vous dormez mal ? Un appel à volontaires est lancé par des chercheurs caennais.

Endormissement difficile, nuits saccadées : les troubles du sommeil perturbent les nuits d’un français sur trois. “La période que nous vivons est à l’origine d’une plus grande anxiété, donc le phénomène est encore plus prononcé depuis le premier confinement" détaille Stéphane Réhel, l’un des chercheurs caennais impliqués dans l’étude lancée le mois dernier. Ce programme, nommé Velocce, vise à tester différentes solutions non-médicamenteuses pour aider des volontaires à en finir avec les nuits perturbées.

Des profils bien particuliers

Cette étude s’adresse à une génération bien précise. “Des personnes âgées de 60 à 70 ans. Il y a de nombreux rendez-vous donc le programme n’est pas simple pour des actifs” détaille Stéphane Réhel. “Il nous faut aussi des personnes qui habitent Caen et les alentours, qui ne pratiquent pas ou peu d'activité physique et qui sont bien équipés en informatique, parce qu’il y a des séances en ligne”. Velocce s’étendra sur deux ans, à raison de cinquante volontaires par année. Pour l’heure il reste une trentaine de places pour la séquence 2021.

Les critères d'admission à cette étude

Plusieurs programmes

Les volontaires seront répartis en plusieurs groupes, pour diversifier les méthodes susceptibles d’améliorer le sommeil. “Un groupe se verra proposer des activités physiques, étirements ou renforcement musculaires, lors de séances en ligne à raison de trois heures par semaine” détaille Antoine Langeard, l’autre doctorant impliqué dans l’étude. “Parce que l’activité physique chasse stress et anxiété, sources de troubles du sommeil”. Un autre groupe sera dirigé vers ces mêmes activités physiques en y associant de la luminothérapie, pour déterminer si le bénéfice est supérieur en associant les deux facteurs. Un troisième groupe sera dirigé vers une méthode plus “pointue” : “une stimulation vestibulaire” poursuivent les deux chercheurs. “Il s’agit d’appliquer un courant continu, très léger, avec des électrodes au niveau de l’oreille interne”. L’objectif de cette méthode est de reproduire, lors de séances quotidiennes de vingt minutes, les mouvements proches de ceux ressentis par l’oreille interne lors d’activités physiques. L’appareil prêté le temps de l’étude, ressemble à un bandeau doté des fameuses électrodes. Enfin un dernier groupe sera dirigé vers une méthode plutôt axée sur le dialogue avec des conférences autour de la santé.

“Se sentir suivie” - Martine, une participante

Un premier appel à volontaires, début janvier, a permis de “recruter” les premiers participants. Dont Martine, 68 ans, confrontée à des nuits tourmentées depuis près d’un an. “Le contexte sanitaire m’a obligé à arrêter toutes mes activités. Je me réveille souvent, je ne sais que faire donc j’allume la télévision, même si je sais que ce n’est pas bien pour retrouver ensuite le sommeil”. Pour l'instant, son expérience dans ce programme n’a pas encore réellement commencé, mais elle fonde beaucoup d'espoirs. “J’ai pu constater lors du test d’effort à quel point c’est sérieux. Je suis aussi retourné chez moi avec des électrodes et le lendemain j’ai vu toutes mes phases de sommeil. Cette batterie de tests donne déjà un effet positif. On se sent suivi” confie la retraitée.

“Notre espoir est de redonner le sommeil au bout des trois mois de suivi" résume Antoine Langeard. Puis une seconde vague de recrutement sera lancée l’année prochaine. Chaque participant reçoit une somme de 380 euros pour couvrir ses différents frais. Ce projet VELOCCE est cofinancé par l'Union européenne, la Région Normandie dans le cadre du programme opérationnel FEDER/FSE 2014-2020.