Vous pouvez désormais vous faire vacciner contre la variole du singe en Isère

Quelques mois après l'apparition de la variole du singe en France, les possibilités de vaccination sont là. Jusqu'ici en Isère seul le CHU de Grenoble vaccinait les personnes cas contact de patients infectés. Or, depuis le 18 août, deux lignes de vaccination, préventive cette fois, ont ouvert au centre départemental de santé, avenue Albert 1er de Belgique à Grenoble, de quoi vacciner 350 personnes par semaine.

De nombreux créneaux restent libres

Or, seuls 1 tiers de ces créneaux ont été pourvus depuis l'ouverture, et le chiffre ne cesse de baisser : 107 injections réalisées la semaine du 29 août au 4 septembre, et à peine 68 créneaux réservés la semaine suivante. "On a les doses, le personnel disponible, mais les créneaux ne sont pas remplis", déplore Gaëlle Vareilles, la médecin responsable du service prévention / santé publique à la Maison départementale de santé. "C'est très important, nous invitons les publics prioritaires à venir se faire vacciner, c'est un moyen efficace de maitriser cette épidémie". Si chacun peut se faire vacciner, la priorité est donnée aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, aux personnes transgenres avec de multiples partenaires, ainsi qu'aux travailleuses et travailleurs du sexe et leurs clients.

Plusieurs canaux de réservation ont ainsi été ouverts pour faciliter l'accès au vaccin : sur Doctolib, par téléphone (04 76 87 62 40), ou via le site Santé.fr. "Nous avons deux antennes à Vienne et Bourgoin-Jallieu", ajoute Annie Pourtier, la vice-présidente du département en charge de la santé. "Là-bas, les personnes souhaitant se faire vacciner seront orientées vers le centre de vaccination de Grenoble. Et puis pour les personnes les plus au nord du département, nous avons également des liens étroits avec le centre de vaccination de la Croix-Rousse (à Lyon), de façon à ce que les personnes ne restent pas sans solution de vaccination".

Depuis le 1er cas recensé le 20 mai dernier, 3721 personnes ont été contaminées en France selon les dernières données, dont 243 en Auvergne-Rhône-Alpes. Avec 17 cas, l'Isère est le 4ème département le plus touché de la région. La quasi totalité des infections concerne des hommes, en grande majorité, ayant déclaré des relations sexuelles avec d'autres hommes.