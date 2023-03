Vous souffrez du dos ? Le CHU de Montpellier mène deux études sur la lombalgie

Le mal de dos, le mal du siècle ? "Entre 40 et 90 % de la population va souffrir un jour d'un problème de lombalgie" détaille Yves-Marie Pers, professeur au service rhumatologie du CHU de Montpellier. Attention toutefois à ne pas inquiéter outre-mesure : "Uniquement 5% de cette population va subir une lombalgie chronique, c'est-à-dire des douleurs continues au-delà de trois mois."

ⓘ Publicité

L'intérêt d'un corset

La lombalgie chronique n'en reste pas moins un "vrai problème de santé publique" souligne Yves-Marie Pers. D'où l'intérêt de l'étude clinique"Lombact", menée dans plusieurs hôpitaux français dont Montpellier, où elle a débuté à l'automne 2022.

Elle vise à évaluer l'intérêt de porter un corset lombaire pour des patients ayant une lombalgie chronique récente, de un à six mois. Les patients qui participent doivent effectuer trois visites médicales en trois mois à l'hôpital Lapeyronie. "L'idée, c'est d'aider les patients, notamment lorsqu'ils font des efforts physiques ou lorsqu'ils font des activités professionnelles, voire des trajets en voiture" indique le Pr Pers.

L'étude devrait se terminer en 2024. Si vous êtes intéressés : lombact34@gmail.com

Votre sang, votre remède ?

L'autre étude dirigée à Montpellier s'appelle "Modi-PRP" , et elle se base sur le Plasma Riche en Plaquettes (PRP).

"On réalise une prise de sang à un patient, on centrifuge avec des méthodologies particulières et on lui réinjecte ses propres cellules plaquettaire dans le disque intervertébral" précise Yves-Marie Pers, qui coordonne personnellement l'étude.

"Ce concentré plaquettaire est riche en facteurs de croissance, en molécules anti-inflammatoires. On a des effets à la fois antalgiques, anti-inflammatoires et, peut-être, pro-régénérant sur le disque intervertébral."

Attention, l'étude concerne toutefois un public bien précis : les patients souffrant de lombalgie chronique ayant une "discopathie modique" : "Ces personnes ont une inflammation des plateaux vertébraux de part et d'autre du disque, une inflammation qui est justement beaucoup plus douloureuse, occasionnant des réveils la nuit et une raideur le matin".

80 patients suivent actuellement cette étude qui dure un an environ, mais pour la valider, le CHU a besoin d'en avoir 130. L'étude devrait se terminer à l'horizon 2025.

Si vous êtes concernés et intéressés ,un formulaire de contact est disponible en cliquant sur ce lien.