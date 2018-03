Évreux, France

Détecté à temps, un cancer du côlon ou du rectum peut être traité dans 90% des cas. D'où l’importance du test de dépistage. Ce test, gratuit, est à pratiquer à partir de 50 ans et jusqu'à 74 ans, sur toute la population, car le cancer colorectal touche aussi bien les femmes que les hommes. En nombre de cas, c'est le troisième cancer, après ceux de la prostate et du sein, mais c'est aussi un des plus mortels, juste derrière le cancer du poumon.

Attention, vous êtes peut-être assis sur un cancer

A Évreux, la ligue contre le cancer a pris un peu d'avance sur son opération Côlon tour, qu'elle organise du 13 au 31 mars. Un colon géant, gonflable, était installé dans le hall de l'hôpital d’Évreux ce mercredi. Associations, médecins, diététicienne étaient présents pour expliquer aux visiteurs la nécessité de se faire dépister. Pourtant, le message a parfois du mal à passer.

On a tendance à dire que tant qu'on n'est pas malade, on ne va pas chez le médecin" - Karine Lechevalier, coordinatrice La Ligue contre le cancer

La structure gonflable dans le hall de l'hôpital d'Evreux © Radio France - Laurent Philippot

Dans l'Eure, l'association Décade est en charge de la prévention contre le cancer colorectal. Grâce aux fichiers fournis par l'assurance maladie, elle envoie un courrier aux assurés, dès qu'ils ont cinquante ans pour se faire dépister. Le test, qui doit être réalisé de 50 à 74 ans, concerne 180 000 habitants du département. Mais bien souvent, le taux de réponse est faible, malgré sa prise en charge intégrale. Le test, qui consiste en un prélèvement d'une trace de selle, est efficace et facile. Il évite surtout de passer par des examens plus lourds, comme une coloscopie, beaucoup plus contraignante, puisqu'elle est pratiquée sous anesthésie, il y a aussi des risques de perforation et qu'il faut subir pendant trois jours une diète sans résidus, et avaler, quelques heures avant l'opération quatre litres d'un liquide pas très agréable au goût, même si, le reconnaît le docteur Mathilde Juge, gastro-entérologue à l'hôpital d’Évreux, "les fabricants ont fait des progrès"

Alimentation et activité physique pour prévenir le cancer du côlon

Une diététicienne se tient à la disposition du public pour leur prodiguer quelques conseils. Cinq fruits et légumes par jour limitent l'apparition du cancer colorectal. Il faut aussi réduire sa consommation de viande rouge et privilégier les viandes blanches, martèle Lucie Chauvin. Et si c'est associé avec une activité physique, c'est encore mieux.

Si vous avez manqué le côlon géant à Évreux, il y a une séance de rattrapage à Rouen, le 13 mars.