Voyage en Corse : le pass sanitaire entre en vigueur dès mercredi

On en entend parler depuis des semaines et la mesure était très attendue par les insulaires, les compagnies aériennes et maritimes ou les touristes, le pass sanitaire devrait entrer en fonction dès mercredi pour les voyages à destination de la Corse (et des DOM-TOM).

"Le pass sanitaire est exceptionnel et provisoire mais on en a besoin" expliquait ce matin Cédric O chez nos confrères de Franceinfo. Le secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques a donc annoncé la mise en place du pass sanitaire français après-demain. Pour venir en Corse, ou se rendre dans les DOM-TOM, les personnes vaccinées depuis plus de deux semaines n'auront plus besoin d'un test PCR ou antigénique. Un certificat d'immunité sera également accepté.

En attente du décret

Ces documents seront disponibles sur le site de l'assurance maladie, ameli.fr, et ils pourront être présentés sous forme papier ou numérique via l'application Tousanticovid.

Ce pass ne concerne pour le moment que les voyages en France, le pass sanitaire européen, lui, n'entrera en vigueur qu'à compter du 1er juillet.

C'est évidemment une bonne nouvelle pour les compagnies aériennes et maritimes qui le réclamaient depuis plusieurs semaines, même si elles attendent encore la publication du décret qui rendra le pass officiel.

Un pass pour les grands événements

"Le pass sanitaire français est valable jusqu'au 30 septembre", a précisé le secrétaire d'État. "S'il s'avère qu'avant le 30 septembre on n'a plus besoin de ces outils on les enlèvera avant car tout le monde a très envie qu'on n'en ait plus besoin", a promis Cédric O.

Ce pass sanitaire sera également obligatoire dès 11 ans pour accéder aux grands événements de plus de 1 000 personnes, en intérieur comme en extérieur.

En revanche, le pass sanitaire ne s'appliquera pas aux "événements qui relèvent de la Constitution", comme les meetings de campagne. "Il y a des éléments juridiques qui nous en empêchent", a indiqué Cédric O. "On pourra assister à un meeting mais il y aura des conditions sanitaires particulières, probablement une jauge inférieure à celle des matchs de foot."