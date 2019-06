Journée sans tabac : de plus en plus de femmes enceintes continuent de fumer

Pays Basque, France

Un cancer des poumons sur 2 est dû au tabac. 78 000 personnes sont mortes l'an dernier des suites du tabagisme. Des chiffres affichés ce vendredi à Biarritz pour la "Journée mondiale sans tabac" sur le stand de la CPAM et du Centre Hospitalier de la Côte Basque de Bayonne. Même si le nombre de fumeurs est en baisse selon le ministère de la Santé, la Nouvelle Aquitaine reste en tête parmi les régions où on fume le plus en France, prés d'une 1 personne sur 3 (cf étude ARS, Agence Régionale Nouvelle Aquitaine). Sur le stand, des médecins et infirmiers ont expliqué le mécanisme de la dépendance.

Le tabagisme est une maladie

" Le tabac, on sait que c'est du poison lent mais c'est difficile d'arrêter" Christina, ex-fumeur Copier

2 femmes sur 10 en France achèvent leur grossesse sans avoir pu arrêter la cigarette

"Au Pays Basque, les chiffres sont encore plus élevés" selon Michèle Rey, responsable prévention santé publique à la CPAM de Bayonne, qui ajoute que dans le même temps, "le nombre de personnes utilisant les substituts nicotiniques a triplé depuis janvier".

Le plus difficile est de contrôler les envies irrépressibles appelées "craving" Copier

Depuis janvier 2019, les substituts nicotiniques sont remboursés sur prescription à 65 % par l’Assurance Maladie et le forfait d’aide au sevrage tabagique de 150 € par an n’existe plus.

Pour arrêter de fumer vous pouvez également appeler directement l'hôpital de Bayonne qui vous donnera tous les centres spécialisés.;