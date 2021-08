Wazemmes : nouvelle opération de vaccination dans un centre éphémère et sans rendez-vous

Pour le 4e jeudi consécutif, les habitants du quartier Wazemmes étaient invités à venir se faire vacciner à la CPAM, qui abritait un centre de vaccination éphémère et sans rendez-vous.

A l'ouverture à 9h, ils sont déjà une grosse vingtaine à patienter à l'extérieur, en attendant que l'agent de sécurité appelle leur numéro de ticket.

Doctolib pointé du doigt

Pour Emmanuel, qui habite à 5 minutes à pied, ce centre de vaccination sans rendez-vous, à côté de chez lui, "c'est une très, très bonne chose". Ce riverain sourit, et explique que "lorsqu'on a le choix entre attendre 2 ou 3 heures et avoir sa vaccination, ou attendre 2 mois et être vacciné, le choix est vite fait".

Beaucoup dans la file assurent qu'ils ont essayé de s'inscrire via la plateforme Doctolib, mais qu'ils ont finalement renoncé. Vanessa, par exemple, qui sort tout sourire après sa piqûre, souffle quand elle évoque ses difficultés pour prendre rendez-vous en ligne : "C'est catastrophique, raconte la Lilloise. J'ai essayé à Lillenium, au Zénith, on ne me donnait pas de rendez-vous avant septembre, octobre, voire novembre". Pour avoir l'esprit tranquille, elle est venue dès 7h du matin pour avoir sa deuxième dose.

"C'est très pratique!"

Franck, qui n'a pas encore reçu d'injection, explique qu'il s'est décidé "sur un coup de tête", et que "pouvoir renoncer à la dernière minute sans devoir annuler un rendez-vous" l'a conforté dans sa démarche.

Lionel, la cinquantaine, assure qu'il n'a pas pu se faire vacciner auparavant :

J'étais toujours en rendez-vous pour le boulot donc je ne pouvais pas. Aujourd'hui j'ai une journée de congés donc j'en profite. C'est très pratique, on est sûr de passer de toute façons!

Toucher un public plus large

Installer un centre éphémère à Wazemmes, quartier populaire, c'est très utile, explique Milana Sisamouth, la directrice adjointe de la CPAM Lille-Douai : "On arrive à capter un public qui peut être éloigné du numérique, qui peut avoir des difficultés avec la langue française, avec le numérique, avec les démarches administratives", énumère-t-elle.

Milana Sisamouth explique que le jeudi, jour de marché à Wazemmes, l'incitation à la vaccination se fait également via le bouche-à-oreille. "On draine davantage de monde et peut-être des personnes qui n'auraient pas sauté le pas s'ils avaient dû prendre rendez-vous", affirme encore la directrice adjointe de la CPAM Lille-Douai.

Jacques Richir, adjoint à la mairie de Lille, en charge des risques sanitaires, note de son côté qu'à ce jour "2.500 personnes ont été primo-vaccinés" grâce aux 5 centres installés dans les quartiers de la métropole lilloise. Il est à ce titre "très probable" que l'opération se poursuive au mois de septembre.