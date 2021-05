Avant de partir en weekend de l'Ascension, des centaines de Lillois reçoivent des autotests gratuits

Jusqu'à dimanche, l'Agence régionale de santé et la Croix-Rouge distribuent gratuitement 43 000 autotests dans les lieux de passage comme les gares et les campings du Nord et du Pas-de-Calais. L'occasion pour beaucoup de voyageurs de découvrir ce test antigénique un peu particulier.

"C'est facile, tout le monde peut le faire." Dans le hall de la gare Lille Flandres, Jean-Luc Robiert, bénévole à la Croix-Rouge et médiateur dans la lutte anti-Covid, se veut rassurant. "Ce n'est pas comme un test PCR, c'est beaucoup plus simple et moins désagréable. C'est juste au bord de la narine, vous ne devez pas allez en profondeur."

Jean-Luc Robiert : "Les gens pensent que c'est fini, mais non, il faut continuer à faire attention." Copier

Face à lui, Lisa n'est pas très convaincue. "Je trouve ça bizarre un autotest, on n'est pas formé pour faire ça, on n'est pas médecin ... Bon après, c'est gratuit donc pourquoi pas mais il va rester dans ma poche." Il faut dire que comme beaucoup de voyageurs ce jour-là, elle a déjà pris ses précautions avant de monter dans le train. "J'ai fait un test PCR, c'est plus fiable et au moins je suis sûre de ne prendre aucun risque avant d'aller voir ma mère."

Les autotests ne sont utilisables qu'une seule fois et doivent se faire dans un endroit désinfecté. © Radio France - Anne-Lyvia Tollinchi

En revanche, pour ceux qui ne sont allés ni dans un laboratoire ni dans une pharmacie, l'autotest tombe à pic. _"_Je n'avais pas de symptôme donc je n'ai pas pris de rendez-vous pour me faire tester ... Mais là, c'est gratuit, c'est donné gentiment donc c'est une bonne occasion de le faire", explique Christelle, qui attend son TER pour Calais.

Même chose pour Laurent, 16 ans, intrigué par le stand : "J'avais envie de faire un autotest mais ça coûte six euros en pharmacie, donc ça m'a découragé. Alors là, c'est parfait !"

Même vacciné, il faut se faire tester

Distribuer gratuitement des autotests, c'est aussi une façon pour les bénévoles de continuer à sensibiliser les voyageurs sur les risques de contamination. "Beaucoup de gens me répondent qu'ils n'en ont pas besoin parce qu'ils sont vaccinés, regrette Sabrina Haudiquet, salariée à la Croix-Rouge. Sauf que ça ne marche pas comme ça."

Même si vous avez reçu le vaccin, vous pouvez attraper le virus, c'est juste que vous ne développerez pas de forme grave. En revanche, vous pouvez être contagieux donc il faut continuer à faire attention."

Pour que le test soit fiable, les bénévoles conseillent de le faire quarante-huit heures après une prise de risque. "Si vous mangez tous ensemble en famille par exemple, vous prenez un risque, prévient Jean-Luc Robiert. Dans ce cas là, il faudra attendre deux jours avant de faire l'autotest sinon vous pouvez vous retrouver avec un faux négatif."

En une matinée, l'équipe de la Croix rouge a distribué plus de 800 autotests dans les deux gares de Lille. D'autres rendez-vous sont organisés pendant tout le week-end de l'Ascension dans le Nord et dans le Pas-de-Calais.