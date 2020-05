Week-end de l'Ascension : l'appel à la vigilance du préfet des Vosges sur fond de déconfinement

Le préfet des Vosges lance un appel à la vigilance à la veille du week-end de l'Ascension. Pierre Ory rappelle que les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits dans l'espace public et dénonce la montée des incivilités.

C'est un appel à la vigilance et aussi un avertissement. La préfecture des Vosges met en garde à la veille du week-end de l'Ascension qui s'annonce ensoleillé. Dans un communiqué, la préfecture rappelle que le département est toujours en zone rouge, ce qui conduit notamment à fermer les parcs, jardins et espaces verts dans le milieu urbain. Là où les parcs sont ouverts "à des fins de circulation", les accès aux bancs et pelouses ne sont pas autorisés.

De même, la baignade et les activités nautiques sont interdites sur les plans d'eau et lacs du département, sauf dérogation. Les rassemblements de plus de dix personnes dans l'espace public sont prohibés.

Incivilités trop nombreuses

Le préfet des Vosges évoque aussi l'augmentation du nombre d'incivilités depuis le 11 mai avec des abandons de masques de protection sur la voie publique, un non-respect des règles de distanciation sociale notamment. Même relâchement concernant les comportements sur la route selon la préfecture des Vosges. Les autorités rappellent que les forces de l'ordre seront mobilisées pendant le week-end pour faire respecter ces différentes règles.