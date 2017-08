Week-end du 15 août : grosse activité attendue chez SOS Médecins à Mulhouse

Pendant ce long week-end du 15 août, les équipes de SOS Médecins seront renforcées à Mulhouse. 8 médecins au lieu de 5 accueilleront les patients. Beaucoup de praticiens sont en vacances. Au standard, il devrait y avoir 700 appels sur les quatre jours, contre 300 sur un week-end normal.

On attend un pic d'appels, ce sera sans doute notre pic d'appels de l'été . On attend entre samedi et mardi entre 700 et 800 appels, contre 300 pour un week-end normal sur deux jours" - Frédéric Tryniszewski, le président de SOS Médecins à Mulhouse