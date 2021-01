Un cas de Covid a été détecté parmi le personnel communal de l'école de Woincourt. La cantine et la garderie restent donc fermées à partir de lundi et pour toute la semaine.

Woincourt : la cantine et la garderie fermées ce lundi et pour toute la semaine

La cantine et la garderie de Woincourt (Somme), dans le Vimeu, seront fermées ce lundi et pour toute la semaine. Un cas de Covid et une suspicion de Covid ont été détectés parmi le personnel communal. "C'est une mesure de précaution", explique le maire Arnaud Petit.