"L'épidémie m'a changé", Xavier Roy, responsable de l'unité Covid de l'hôpital de Châteauroux

Il y a quelques jours, Xavier Roy recevait des mains du préfet de l'Indre les insignes de chevalier dans l'Ordre national du mérite. Cette récompense est venue saluer son engagement à la tête de l'unité Covid ouverte au sein de l'hôpital de Châteauroux en mars 2020, un engagement salué ce mercredi par France Bleu qui met à l'honneur les héros du quotidien de cette année marquante.

Au pavillon 7 de l'hôpital de Châteauroux, l'unité Covid a d'abord occupé un, puis deux étages. Lorsqu'il se rappelle cette période, le docteur utilise l'image de soldats au front : "On était dans le flou, on ne savait pas trop où on allait. Au début, pour soigner, on n'avait que de l'oxygène et du Doliprane. On ne connaissait pas la maladie, ses symptômes, ses complications".

Trois décès en une nuit

Les débuts sont particulièrement rudes. Lors de sa première nuit d'astreinte, Xavier Roy est confronté à trois décès, dont celui d'un homme de 60 ans, "disparu en trois heures. On se dit alors que ça n'est pas une blague, que c'est très sérieux". L'unité perd également l'une de ses aides-soignantes. Un ballet d'hélicoptères se met ensuite en place au départ de l'hôpital castelroussin, il faut évacuer les patients vers d'autres établissements : "Tous les jours, il fallait libérer 15 places pour sauver l'hôpital de l'engorgement". Les transferts se poursuivent à ce rythme pendant un mois. Fin mai, l'unité Covid ferme. Xavier Roy retrouve sa place de chef du service de soins de suite et de réadaptation.

L'expérience l'a changé, c'est sûr. "Je relativise énormément de choses, il y a vraiment un avant et un après", dit-il. A propos de la situation sanitaire actuelle, il se montre relativement optimiste car la maladie est bien mieux connue aujourd'hui. La priorité selon lui, est désormais d'accélérer la campagne de vaccination en ciblant les personnes souffrant de comorbidités et les professions exposées comme les caissiers, les enseignants.