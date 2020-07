L'antenne logement de la CASA à Antibes fermée après la détection d'un cas de covid-19

Il n'y a pas de "cluster" au service logement de la CASA. L'antenne est certes fermée jusqu'au 27 juillet, un travailleur social venant de Nice qui a fréquenté les bureaux une journée est malade mais pour l'instant personne d'autre n'est touché. Les 7 agents ont été renvoyés chez eux et ont été immédiatement testés. Pour l'instant, 5 ont reçu les résultats de l'analyse qui se sont avérés négatifs. 2 agents attendent encore un retour du labo.

Sur 1000 tests, 2,4 reviennent positifs dans les Alpes-Maritimes

La communauté d'agglomération a très vite pris les devants. Il faut dire qu'en cette période, tout cas est inquiétants. L'ARS, l'agence régionale de santé précise que depuis une semaine, il y a un frémissement dans les Alpes-Maritimes. Ce dernier se mesure avec le nombre de cas positifs sur 1000 tests. Il est aujourd'hui de 2,4 contre 3 au plus fort de la crise; au printemps. Autre facteur qui démontre qu'il peut y avoir un "petit" retour d'épidémie: le nombre de personnes qui appellent les urgences. "Depuis le pont du 14 juillet, il y a de plus en plus de gens qui nous joignent et qui présentent des symptômes, explique un membre de l'ARS. Cela ne signifie tout de même pas qu'ils sont tous malade du covid ! Mais c'est toutefois quelque chose qu'on regarde avec attention".

En attendant à Antibes, l'antenne logement est donc fermée. Les démarches peuvent se faire en ligne sur le site web de l'agglomération d'Antibes Sophia-Antipolis et une permanence téléphonique est aussi assurée.