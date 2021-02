Covid-19 : Jérémy Padilla, Isérois, est en mission au centre hospitalier de Mayotte

Rencontre avec Jérémy Padilla, Isérois de 32 ans, expert biologique pour un laboratoire spécialisé dans les vaccins pour animaux. Il vient de rejoindre le centre hospitalier de Mayotte et aide des collègues du laboratoire, très sollicités alors que le coronavirus fait rage sur l'île.

En novembre, Jérémy Padilla, habitant de Vaulx-Milieu (Isère) était venu en renfort dans le laboratoire du centre hospitalier Pierre-Oudot de Bourgoin-Jallieu. "Je réalisais des kits de prélèvement Covid", précise-t-il. Une mission de quelques jours rendue possible par son employeur Boehringer Ingelheim France Santé Animale, basée à Saint-Priest (Rhône) et qui fabrique des vaccins pour animaux.

A raison de 10 jours par an, l'entreprise permet à ses salariés d'effectuer des missions de manière bénévole auprès d'associations ou d'établissements médicaux. Elle continue de les rémunérer pendant cette période. Avec le coronavirus, Jérémy saute le pas. Après Bourgoin-Jallieu, à côté de chez lui, direction Mayotte, à près de 8.000 kms.

A Mayotte, un taux d'incidence "4 fois plus" important qu'en métropole

C'est le week-end dernier qu'il a atterri àMayotte, département d'outre mer situé dans l'océan indien entre Madagascar et la côte du Mozambique. Sur l'île, 84% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les Mahorais sont à nouveau confinés, avec fermeture des écoles, depuis le 5 février et ce jusqu'à la fin du mois au moins car le coronavirus sévit particulièrement.

"Le taux d'incidence est de 800 pour 100.000 personnes, c'est 4 fois plus qu'en métropole", souligne le jeune homme de 32 ans, qui épaule depuis lundi les équipes du laboratoire du centre hospitalier de Mayotte. Le variant sud-africain est en cause, mais Jérémy explique que le séquençage pour traquer les variants, avoir une idée précise de leur circulation, est compliqué. Il évoque également la difficulté pour être approvisionné en réactif, la substance chimique qui permet de déterminer si un test est positif ou négatif, du fait du caractère insulaire et du confinement aussi.

C'est en principe le 20 février que Jérémy Padilla doit quitter Mayotte.