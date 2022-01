Un chercheur de l'Université Clermont Auvergne (UCA) et son équipe réalisent des analyses des eaux usées de différentes stations de traitement du Puy-de-Dôme, afin de suivre l'évolution de l'épidémie de Covid-19.

À Clermont-Ferrand, un chercheur suit l'évolution de l'épidémie de Covid-19 via... les eaux usées

Depuis fin 2020, le réseau Obépine réunit plusieurs laboratoires de recherches à travers la France pour mener des analyses sur les eaux usées afin de suivre l'évolution de l'épidémie de Covid-19. Parmi eux : le laboratoire Micro-organisme de l'Université Clermont Auvergne, dans le Puy-de-Dôme.

Tous les mardis et mercredis, l'équipe du chercheur Jean-Luc Bailly récupère des prélèvements en provenance de huit stations de traitement des eaux usées du Puy-de-Dôme : Clermont, Issoire, Besse, Riom, Cournon, les Martres-sur-Morge, Pont-du-Château et Saint-Sauves-d'Auvergne qui traite les eaux usées pour la Bourboule et le Mont Dore notamment.

"Le mardi après-midi et mercredi après-midi on extrait tous les acides nucléiques présents dans les eaux usées (virus, bactéries...) et le jeudi on fait les analyses des acides nucléiques pour évaluer la quantité de virus qui se trouve dans les eaux usées", explique Jérôme Lesobre, technicien CNRS.

Jean-Luc Bailly et son équipe analysent les eaux usées du Puy-de-Dôme pour suivre l'épidémie de Covid-19 Copier

Une manière de suivre l'évolution de l'épidémie de manière précise comme notamment l'arrivée du variant omicron : "on a vu sa progression en quelques jours", détaille Jean-Luc Bailly ; ou encore la flambée de contamination en ce début d'année 2022.

Le pic épidémique de cette cinquième n'est pas encore atteint selon Jean-Luc Bailly Copier

"Sur la métropole pour la dernière vague épidémique, on était de l'ordre de 600 000 génomes (viraux) par litre d'eau usées et là actuellement on est à 3 voire 4 millions", confie le chercheur. "Au cours de la semaine dernière, c'était des chiffres qui étaient toujours en progression. Le pic (de la cinquième vague NDLR) ne semble pas atteint pour le moment", conclut-il.

Anticiper les épidémies

C'est la première fois que l'on peut suivre une épidémie de manière aussi précise, cela signifie donc que d'autres virus peuvent être surveillés de cette manière. Un projet de recherche est d'ailleurs en cours de réflexion par le réseau Obépine.

L'idée serait de "mettre en place des tests sur les eaux usées sur un certain nombre d'épidémies qui sont connues pour revenir de façon récurrente, je pense notamment à la gastro-entérite, pour savoir déterminer le plus précocement possible à partir de quelle période ces virus se mettent à circuler dans la population", explique Jean-Luc Bailly.

Une manière de prévenir l'épidémie et d'essayer de l'enrayer en mettant en place des gestes barrières par exemple.