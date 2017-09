Y a-t-il un problème de départ de médecins à l'hôpital Nord Deux-Sèvres ?

Plusieurs médecins du CHNDS sont sur le départ alors que le nouveau site de Faye-l'Abbesse doit ouvrir au 2e semestre 2018. Rien d'inquiétant assure la direction. La CGT, elle, s'alarme.

Sept départs de médecins sont programmés selon la direction de l'hôpital Nord Deux-Sèvres. Ce serait plutôt autour de dix, sans compter les départs en retraite d'après la CGT. Derrière ces chiffres se pose la question du turn-over alors que le nouveau plateau technique de Faye-L'Abbesse doit ouvrir au 2e semestre 2018.

Une situation à relativiser pour José Pulido, directeur adjiont du CHNDS en charge de l'ouverture du site de Faye-L'Abbesse. Il s'appuie sur les chiffres de l'ATIH (l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation). "La moyenne nationale du turn-over des médecins s'élève à 9,9%. Au niveau de l'établissement avec sept départs programmés sur 138 médecins, on est à 5,07%", précise-t-il.

Pas de quoi rassurer la CGT. "Ce n'est pas la moyenne nationale qui va faire fonctionner l'hôpital Nord Deux-Sèvres. Ce qui intéresse les agents, c'est notre hôpital, c'est l'impact que va avoir le départ de ces médecins qui pose de sérieuses questions sur la pérennité", eestime Alain Fouquet secrétaire du syndicat à l'hôpital Nord-Deux-Sèvres.

Des recrutements nécessaires

Des départs qui posent la question du recrutement. Des annonces sont publiées dans les revues professionnelles. Mais le plus important c'est "avoir des internes et des assistants", insiste le docteur Larvi Ouali, responsable du service de gastro entérologie au CHNDS. "D'ailleurs, si vous regardez les médecins qui sont installés sur le Thouarsais ou le Bressuirais, la majorité était interne à un moment ou à un autre, soit à Thouars, soit à Bressuire".

Le médecin se dit "confiant". Tout comme José Pulido. "On n'est pas inquiet pour l'ouverture", insiste le directeur adjoint. José Pulido reconnaît que les grandes villes polarise les recrutements. "Mais je pense qu'il y a un certain confort de vie au niveau de la région qui peut attirer les médecins et leurs familles".

Pour la CGT, l'hôpital n'a pas les moyens de ses ambitions : "Puisqu'on est étranglé financièrement, on ne peut plus attirer des médecins en leur offrant monts et merveille. On nous pond un projet mais à coté on ne met pas les moyens sur la table", regrette Alain Fouquet.