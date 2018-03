Une heure pou imaginer un avenir dans lequel les manchois auront toujours accès à la santé dans un contexte de baisse continue du nombre de médecins dans le département : c'est l'objectif de l'émission spéciale proposée ce vendredi sur France Bleu Cotentin entre midi et 13 heures et consacrée à la démographie médicale.

D'après l'Atlas national dressé par l'Ordre des médecins, 1626 praticiens étaient inscrits dans la Manche en 2017. Rapporté au nombre d'habitants cela représente 316 médecins pour 100 000 Manchois. C'est moins que la moyenne française qui atteint 421 médecins, mais tout de même mieux que dans l'Orne, ou encore dans l'Eure qui compte seulement 223 médecins pour la même part de population.

D'après les statistiques de l'Agence régionale de santé, en deux ans, le département a perdu 100 médecins et si l'on fait la part des praticiens de plus de 55 ans, il représentent plus de 50% des professionnels en exercice. Important à prendre en compte au moment d'imaginer des solutions pour maintenir un nombre suffisant de médecins dans les années à venir!

Dores et déjà aujourd'hui, la majorité du territoire manchois, est classée en zone d'intervention prioritaire, ce qui permet de débloquer des aides à l'installation de nouveaux médecins. Mais au delà du soutien à l'installation, de la construction de maisons médicales modernes, l'Etat réfléchit aujourd'hui au développement de la télémédecine. Quant aux territoires, ils essaient de séduire les jeunes médecins. Dans ce contexte, la Manche tirera-t-elle son épingle du jeu?. On en parle ce vendredi 12h/13h sur l'antenne de France Bleu Cotentin avec les médecins Henry Gervès, et Alain Masseron, l'interne en médecine Bertille Suzat, et les élus Jean-Louis Valentin (président de l'agglomération Cotentin) et Bertrand Sorre, député LREM de la Manche.