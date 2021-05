L'ARS des Pays de la Loire lance un nouveau dispositif, pour inciter les malades chroniques à pratiquer une activité sportive, importante pour leur santé. En Mayenne, le bilan personnalisé est proposé par le comité départemental olympique et sportif.

On y va! le sport prescrit par les médecins de la Mayenne pour les malades chroniques

On y va! est une démarche de prescription d'activité sportive, en Pays de la Loire et en Mayenne, portée par l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, pour les malades chroniques. Le parcours en trois étapes est le suivant : d'abord une consultation chez le médecin, un bilan personnalisé et le choix d'une activité sportive adaptée.

L'activité sportive prescrite aux malades chroniques

Tout commence donc par un rendez-vous chez le médecin ou l'oncologue. Le praticien saura dire si la maladie chronique est suffisamment stabilisée pour démarrer une activité sportive. Même en cas de maladie grave, l'activité sportive permettra, d'après le docteur Pierre Caillault, médecin de santé publique, " de _lutter contre le stress_, d'avoir un meilleur sommeil et pour finir, le sport présente de réelles vertus thérapeutiques".

Le bilan personnalisé

Une fois la prescription du médecin établie, deux possibilités : réaliser soi-même un bilan personnalisé, en s'appuyant sur le site On y va! ou bien s'orienter vers le comité départemental olympique et sportif de la Mayenne qui effectuera gratuitement le bilan personnalisé. Cela permettra, au malade chronique, de choisir une activité à la maison ou encadrée par des professionnels, dans une association ou un club sportif.

Le sport, prescrit pour les malades chroniques © Maxppp - Leila vidal

Pas de prise en charge

Certaines mutuelles peuvent prendre en charge tout ou partie des dépenses liées à l'activité sportive choisie. A ce stade, l'assurance maladie ne rembourse pas les frais, mais propose juste le bilan personnalisé qui permet de choisir au mieux son activité.