Yannick Favennec pris à partie sur les réseaux sociaux : "le lobby médical est très solidaire"

Pour lutter contre les déserts médicaux, le député mayennais Yannick Favennec propose d'obliger les jeunes médecins à exercer pendant trois ans dans une zone sous-dotée en médecins généralistes. Depuis la parution de l'article sur le site internet de France Bleu Mayenne mardi 16 novembre, le parlementaire du nord Mayenne est victime d'un véritable lynchage sur les réseaux sociaux. Des centaines de messages, certains très virulents, venant notamment de médecins et d'étudiants en médecine.

Même si c'est "une levée de boucliers invraisemblable", le député Yannick Favennec ne veut pas modifier sa position : "cette proposition déclenche une forme d'hallali d'une corporation bien protégée et qui, à mon sens, est un peu déconnectée de la réalité du terrain et qui veut protéger son statut. Je ne suis pas surpris. Le lobby médical est très présent au Parlement. Tant que l'on mettra un médecin au poste de Ministre de la santé, ce lobby continuera de faire ce qu'il veut. On est en présence d'un lobby qui est très solidaire."

Ce n'est pas la première fois qu'une telle mesure de régulation de l'installation des médecins est proposée à l'Assemblée nationale. Elle n'a, pour l'instant, jamais été adoptée.