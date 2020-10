"Il faut des décisions fortes" demande Yannick Frézet du syndicat de médecins CSMF dans la Loire

La métropole de Saint-Étienne en alerte maximale sur la carte du coronavirus. Yannick Frézet, président du syndicat CSMF 42, souhaite des mesures encore plus radicales pour contrer l'épidémie et évoque un marge relative en terme de lits disponibles.

Yannick Frézet, alerte maximale sur la métropole. Vers quel type de mesures faut-il aller selon vous ? Il faut restreindre encore plus les contacts dans la population comme le souhaite notamment le gouvernement ?

Je suis surpris que le maire de Saint-Étienne puisse réagir de cette façon là (NDLR : en réclamant le maintien des bars). Les mesures prises jusqu'à maintenant sont insuffisantes. Les mesures doivent être malheureusement restrictives. Le port du masque obligatoire et quelques mesures de prévention n'ont pas suffi à enrayer cette flambée de l'épidémie. Il faut aller plus loin car il faut penser au bien-être des patients et à la santé de chacun. L'aspect sanitaire doit prendre le dessus sur le reste. Les mesures actuelles ne suffisent pas et le regroupement des personnes dans les espaces publics et privés puissent exister. A un moment il faudra prendre des décisions fortes.

Il y a les vacances de la Toussaint qui se profilent avec de l'inactivité, des déplacements, les enfants chez les grands parents. Vous craignez que ce soit la source d'une nouvelle amplification de l'épidémie ?

Il faut être vigilant. Le ministre l'a rappelé : il faut respecter les gestes barrières dans les familles. Plus vous êtes nombreux en famille, plus vous aurez ce risque de diffusion rurale. Il faut rester vigilant car les mesures que nous prenons aujourd'hui n'auront des effets que dans 2 ou 3 semaines. Nous ne pourrons juger que début novembre de ce passage en alerte maximale.

Un point sur la situation chez vous à Rive de Gier, aujourd'hui c'est sans doute la commune dans la Loire qui présente le taux d'incidence le plus élevé, par rapport à sa taille. Comment l'expliquer ?

Il y a deux critères. Sur le secteur de la vallée du Gier, la population est plutôt âgée et amenée, si elles sont malades, à développer des formes plus complexes. Et nous sommes également cité dortoir de Saint-Étienne et Lyon avec des trajets des étudiants et des actifs qui évoluent sur des secteurs à haut risque et haute charge virale.

On dit que le taux d'hospitalisation lié au Covid est déjà la limite. On ne s'est pas assez bien préparé alors que cette vague était prévisible ?

Il ne faut pas raisonner comme cela. Actuellement, les places en réanimation pour les patients Covid sont pratiquement saturées sur le département de la Loire car nous n'avons actuellement pas déprogrammé les actes chirurgicaux et les hospitalisations programmés. On a de lamage mais déprogrammer ces actes c'est une perte de chances pour les patients. Au printemps la chirurgie cancérologique a été décalée, comme les chirurgies cardiaque et orthopédiques. Des patients ont été malades ou sont décédés. Le plus tard on repoussera les interventions, le mieux ce sera