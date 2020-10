Yassine Lakhnech, président de l'UGA : "Il n'y a pas de cluster sur les campus de l'Université Grenoble Alpes"

Vous avez dû réorganiser vos cours depuis une semaine avec un étudiant sur deux à l'université, avant même le passage de la métropole de Grenoble en alerte maximale, quelles mesures avez-vous prises depuis.

Yassine Lakhnech : L'organisation pour nous n'a pas été très difficile à mettre en place. Nous avions déjà limité la capacité des amphithéâtres à 50 % dès la rentrée, ce qui nous a permis de faire les choses de manière progressive. Nous voulions éviter absolument la transition brusque entre le présentiel et le distanciel. Maintenant, nous allons plus loin, avec encore plus d'activités qui sont en alternance. Par exemple, une semaine en présentiel et une semaine en distanciel. Donc les choses avancent de manière progressive pour éviter une transition brusque pour les étudiants et pour les enseignants.

Est-ce que les mesures sont différentes selon les disciplines ? Est-ce qu'il y a des filières où c'est plus compliqué ?

Absolument. A titre d'exemple, il est très difficile de faire des travaux pratiques à distance. Donc les choses sont faites de manière très spécifique selon les activités. La priorité pour nous, c'est d'une part la sécurité sanitaire des étudiants et du personnel et la réussite des étudiants.

Quelle est la situation à la fac, est-ce que des clusters ont été détectés ? Est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre d'étudiants contaminés ?

Bien entendu, des étudiants touchés par le coronavirus, nous en avons, comme tous les jeunes à Grenoble. Mais il n'y a pas eu de cluster à l'Université. Ce que nous constatons, c'est que nous n'avons pas de chaîne de contamination sur le campus. Mais bien sûr, comme tous les jeunes, les étudiants peuvent-être exposés à la contamination. Nous avons mis en place un système d'observation des taux de signalement qui marche très bien. Et grâce au centre de prélèvement du CHU sur le campus, le centre a pu réaliser environ 2200 prélèvements depuis la rentrée, donc ça marche très bien. Cela nous permet d'identifier très rapidement des cas symptomatiques et de réagir en mettant les groupes d'étudiants à l'isolement et à distance.

Ce centre de dépistage fonctionne bien ?

Il fonctionne très bien. Il n'y a pas de file d'attente. Il est très efficace. Nous envisageons même avec le CHU de mettre en place une chaîne de prélèvement antigénique, ce qui permettrait de fluidifier encore plus les choses.

Les étudiants sont souvent pointés du doigt, on dit qu'ils prennent l'épidémie avec un peu de légèreté. Comment les convaincre de l'importance de se protéger de respecter les gestes barrière, les règles sanitaires.

Déjà, je ne suis pas d'accord avec l'affirmation qu'ils prennent la crise avec légèreté. Nous, nous constatons qu'ils respectent de manière scrupuleuse les gestes barrière pendant leurs activités universitaires, sur le campus. Les étudiants ont besoin d'une vie sociale, comme tout le monde, et eux, étant des jeunes, encore plus que d'autres. Il faut leur offrir un cadre dans lequel cette vie sociale peut avoir lieu. Et il faut les sensibiliser au port du masque et aux gestes barrière. Et leur expliquer qu'ils peuvent avoir cette vie sociale tout en respectant les gestes barrières et le port du masque. C'est ce que nous essayons de faire.

On a tous vu ces images de fêtes étudiantes clandestines sur les bords de l'Isère, là où les gestes barrière ne sont pas du tout respectés. A quoi ça sert de porter le masque à la fac, si c'est pour faire n'importe quoi ailleurs ?

Effectivement, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est ce que nous disons à ces étudiants-là. Non seulement ils prennent un risque pour eux-mêmes, mais aussi pour leur entourage, pour leur famille. Il y a les vacances de Toussaint qui approchent. Le risque est qu'ils transportent le virus chez ux et avoir des conséquences plus graves.

Cela vous inquiète ? On a entendu le maire de Grenoble qui lui aussi s'inquiète des conséquences des regroupements des vacances de la Toussaint ?

Nous partageons cette inquiétude. Et nous avons écrit aux étudiants la semaine dernière pour attirer leur attention sur ce risque. Et nous allons continuer à les sensibiliser.

Le Covid a sérieusement compliqué la tâche des étudiants qui ont besoin de petits boulots, ça devient difficile pour eux de payer leur loyer. Les syndicats dénoncent une précarité grandissante des étudiants, vous le constatez vous aussi ?

La précarité est grandissante un peu partout dans toutes les catégories sociales, y compris parmi les étudiants. Nous, nous avons renforcé ce que nous avions en terme d'accompagnement pour les étudiants. C'est un travail qui se fait de manière très étroite avec le CROUS. Nous sommes là pour accompagner les étudiants mais nous ne constatons pas de situations particulièrement difficiles. En tout cas pas plus que les années précédentes.