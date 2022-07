Yoann Gillet, député RN du Gard : "Quand réintégrerez-vous les milliers de soignants injustement suspendus ?"

La réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid "n'est pas d'actualité", a affirmé ce mardi le nouveau ministre de la Santé François Braun lors d'une audition à l'Assemblée nationale. "C'est pourtant une priorité une priorité, il y a pourtant urgence, réagissez monsieur le ministre," lui a notamment lancé le député RN du Gard Yoann Gillet, en commission des lois. François Braun a souligné la "proportion très faible" d'agents hospitaliers suspendus pour cette raison : 0,53% selon lui. Cela représente "un peu moins de 12.000 (personnes) toutes professions confondues, avec les personnels techniques et administratifs", a-t-il précisé par la suite. La réintégration de ces soignants non-vaccinés a fait l'objet d'une série de questions de la part de plusieurs groupes d'opposition.

Parmi ces députés qui l'ont interpellé, le nîmois Yoann Gillet :"Les moyens sont sous-dimensionnés. Nos hôpitaux manquent de personnel, nos soignants souffrent, manquent de considération, sont à bout, et sont de plus en plus nombreux à changer d'orientation professionnelle." Il ajoute : "Le gouvernement ne prévoit rien, monsieur le Ministre, au sujet d'une injustice sociale et d'une aberration en terme de santé publique".

"Alors que nous manquons cruellement de soignants, des milliers de soignants sont suspendus... quand le gouvernement mettra-t-il fin à cette hérésie ? Quand le gouvernement agira-t-il pour l'intérêt de notre système de santé ? Quand réintégrerez-vous les milliers de soignants injustement suspendus et pourtant indispensable ?" Yoann Gillet, député RN du Gard

Le nouveau projet de loi comprend des mesures limitées comme un possible pass sanitaire aux frontières ou la poursuite de collecte d'informations sur les résultats des tests de dépistage et des vaccins.

Selon Santé publique France, la France enregistre 105 353 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur les 7 derniers jours (derniers chiffres en date, au 4 juillet). Si la tendance est bien à la hausse, les chiffres restent loin du pic de janvier 2022, où le nombre de cas lissés sur 7 jours dépassait les 350 000.ce