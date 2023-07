Yoga, diététique, beauté : le CHU d'Amiens fête les 10 ans de l'accompagnement des malades du cancer

Le DISSPO fête ses 10 ans au CHU d'Amiens (Somme) ! Encore mal connu, ce Département Interdisciplinaire de Soins de Support pour les Patients en Oncologie offre une "bulle de bien-être" aux patients atteints de cancer, selon les mots de Virginie Lucas, infirmière d'annonce et coordinatrice du DISSPO. Sur son invitation, des intervenants viennent donner des cours de sport adapté, de sophrologie, de socio-esthétique ... et de yin-yoga, la dernière discipline testée depuis avril 2023.

ⓘ Publicité

Les patients repartent "en planant", "comme un chamallow"

Les cinq patientes présentes au cours d'Alice, lors de notre reportage, suivent à la lettre les indications de la professeure : "respirez vers le ciel ... relâchez vos poignets ... On laisse de côté tout ce qui s'est passé avant de venir sur le tapis." Voilà qui parle à Christelle, patiente en oncologie depuis un an au CHU, et qui dit elle-même avoir un "emploi du temps de ministre" : "on se concentre sur soi, on remobilise notre corps et on le sent, alors qu'il nous fait défaut. On ressort en ayant constaté qu'on est capable de faire le vide, et qu'on est surtout plus détendue !"

Il faudrait prendre des photos avant et après la séance, assure Alice, la prof de yoga, pas du tout troublée d'exercer dans un hôpital : "le yin-yoga s'adapte à tout le monde. De les voir repartir en planant, et en me disant "je suis comme un chamallow, moi, ça me nourrit." Ce sont des médecins qui suivent son cours en dehors de l'hôpital qui lui ont proposé de donner des cours au CHU.

La salle de sport flambant neuve du DISSPO, au CHU d'Amiens © Radio France - Céline Autin

Les séances de yin-yoga s'ajoutent à un programme étoffé de 30 séances de sport adapté, qui mêlent la marche nordique, le cardio, le renforcement musculaire, la course à pied ou encore l'aviron grâce à un partenariat avec le club d'Amiens, sous la supervision de Quentin Vacandare, prof de sport adapté : "les patients se rendent vite compte qu'ils peuvent vite faire la même chose qu'un public lambda dans une salle de sport, en y allant progressivement. L'intérêt principal, c'est de maintenir la condition physique pendant les traitements, et pour ceux qui ont fini les traitements, c'est de les inciter à continuer la pratique dans des associations".

Le DISSPO veut davantage se faire connaître

Le DISSPO a investi des nouveaux locaux au début de l'année, situés au rez-de-chaussée du Hall 3 à proximité des consultations d’oncologie et d’hématologie. Les intervenants disposent désormais d'une salle de sport de 60 mètres carrés, d'un vestiaire ainsi que d'une salle dédié à l'esthétique. "C'est très important d'être visible et ciblé à l'intérieur de l'hôpital, fait remarquer Virigine Lucas, infirmière coordinatrice. On a toujours encore besoin de se faire connaître."

Du haut de ses 10 ans, le DISSPO fourmille d'idées nouvelles : "on a des dons réguliers, par le biais d'Octobre rose, qui nous permettent de tester des choses comme le yoga , explique Virginie Lucas. La seule limite, c'est le budget !".

Salle dédiée à l'esthétique et au bien-être corporel du DISSPO, au CHU d'Amiens © Radio France - Céline Autin

Il faut dire que les patients à accompagner sont toujours plus nombreux : le nombre de nouveaux cancers a quasiment doublé entre 1990 et 2023 selon Santé Publique France. C'est ce que constate aussi Virginie Lucas : "la file active de patients augmente sans cesse. On aimerait pouvoir accompagner un maximum de patients, mais c'est difficile. Il faudrait un DISSPO qui fasse 3 fois la taille actuelle. Mais on fait notre maximum au quotidien." A ses yeux, voilà une preuve de plus de la nécessité du dispositif à Amiens.