Médecine en milieu rural : dans l'Yonne, des maisons de santé, mais parfois pas de médecin

Dominique Louvet et Patrick Harper, adjoint au maire et maire de Cerisiers, devant la maison de santé inaugurée au mois de juin

Au menu de la visite de Jean Castex dans l'Yonne ce vendredi, un passage par la maison de santé de Ligny-le-Chatel, bâtiment financé avec le soutien de l'Etat et installation de médecins appuyée par les bourses d'installation du Conseil Départemental.

Douze maisons de santé pluridisciplinaires dans l'Yonne

Si les douze maisons de santé pluridisciplinaires de l'Yonne ont bénéficié de fonds publics pour être créées ou aménagées, toutes n'ont pas la chance d'accueillir autant de médecins que prévu. Et pour certaines même, aucun médecin. C'est le cas depuis cet été de la maison de santé de Cerisiers.

La maison de santé de Cerisiers, village de 1.000 habitants comporte deux cabinets médicaux, un cabinet infirmier et un cabinet paramédical © Radio France - Renaud Candelier

Un investissement subventionné à 80%

L'inscription "Maison de santé" s'affiche en lettre brillantes sur la façade propre de ce bâtiment sorti de terre et inauguré en juin. Mais à l'intérieur les deux bureaux destinés aux médecins, toujours équipés en informatique et matériel médical sont désormais vides de leurs occupants. Le médecin qui y était salarié est parti subitement début août pour raisons personnelles et familiales, laissant vide cet investissement de 450.000 euros. L'autre médecin, interne, n'ayant plus de maître de stage, n'a pas pu rester. Depuis, le maire Patrick Harper entend son téléphone sonner en permanence, appelé par des habitants à la recherche d'un rendez-vous.

La municipalité de Cerisiers s'efforce de trouver un médecin généraliste pour occuper sa maison de santé. © Radio France - Renaud Candelier

Des cabinets de recrutement médical très coûteux

Pour retrouver un ou des praticiens, la commune a décidé d'avoir recours à un cabinet de recrutement. Coût de l'opération : 15 000 euros, avec résultat garanti... pendant seulement un an. La commune mille habitants compte sur ses atouts pour séduire de futurs médecins, des commerces, des collègues infirmières, ostéopathe, kinésithérapeute déjà présents dans la commune, mais aussi une médiathèque et une équipe de football. Mais le maire reconnaît que le recrutement de médecin en salarié ou en libéral est une tâche difficile, face à laquelle beaucoup d'élus se trouvent désemparés. Patrick Harper souhaiterait plus d'accompagnement des autorités auprès des élus locaux.