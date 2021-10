Yonne : l'Agence Régionale de Santé lance la vaccination "à la maison" pour les personnes âgées isolées

Les autorités sanitaires et politiques de l'Yonne lancent un dispositif de "vaccination à la maison" pour les personnes de 80 ans et plus, isolées ou qui rencontrent des difficultés de mobilité. Car le taux de primo-vaccination des personnes de 70 à 79 ans dans l'Yonne atteint 98%, mais il chute à 87% pour les personnes de 80 ans et plus, en raison, selon l'Agence Régionale de Santé (ARS) " de leur isolement ou de difficultés de mobilité". D'où la mise en place, dans les prochaines semaines, en complément de la vaccination réalisée dans les centres et auprès des praticiens libéraux , d'un plan d'action de vaccination "à la maison".

Un numéro de téléphone et un mail

La Préfecture de l'Yonne, la délégation départementale de l'ARS de Bourgogne-Franche Comté, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et le Conseil départemental ont décidé de mettre en place une ligne téléphonique dédiée à l'enregistrement des demandes de vaccination à domicile pour les personnes âgées isolées et au traitement des demandes d'information : il s'agit du 03.86.72.85.00 et de l'adresse e-mail : maia89@yonne.fr

Un rendez-vous pour une intervention à domicile

Cette ligne téléphonique est accessible aux personnes âgées elles-mêmes, à leurs proches ou aidants, mais aussi aux professionnels de santé, aux aides à domicile et aux élus et services sociaux des communes. Les personnes qui se manifesteront seront rappelées par l'ARS pour convenir des modalités d'intervention à travers une équipe mobile de vaccination ou une infirmière de proximité.