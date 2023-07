Yonne : le médecin suivait 4.200 patients, son village lui rend hommage après son décès

Il était le seul médecin d'Égriselles-le-bocage (Yonne) commune de 1.300 habitants et des villages alentours. Il continuait de prendre de nouveaux patients alors qu'il en suivait déjà 4.200. Parmi les derniers patients que le docteur Digue avait acceptés, il y avait Marc, croisé au café : "qu'il accepte de prendre encore quelques patients, avec tout le travail qu'il avait, c'est quand-même impressionnant. Il travaillait plus de douze heures par jour, il se déplaçait (chez les patients), il se formait encore à son âge, c'était quelqu'un d'impliqué plus que tout dans la région."

La maison médicale continue d'accueillir plusieurs professionnels paramédicaux © Radio France - Renaud Candelier

Le sacerdoce d'un médecin de famille

Tous confirment sa grande disponibilité, comme Thierry : "quand il connaissait des personnes avec des problèmes, il disait - ne vous inquiétez, je vous prends en double." Pour Stéphanie, la coiffeuse, avec le décès du médecin, c'est une époque qui se termine : "on sait qu'on ne retrouvera jamais ça. Les générations qui vont remplacer ces médecins-là parce qu'il n'est sûrement pas le seul, ils font leurs heures, ils n'ont pas le même dévouement auprès des patients."

La nécessité de se préserver, pour les professionnels de santé

Anabelle Christophe, la pharmacienne d'Égriselles-le-bocage, a travaillé étroitement avec le docteur Digue. Et elle estime que les professionnels de santé doivent aussi apprendre se préserver. "Il a énormément travaillé au détriment de sa propre santé. De mon côté, je vais continuer et faire en sorte que la pharmacie perdure mais il faut absolument que je me ménage, ne pas y laisser sa vie et je pense que le docteur Digue a vraiment fait au-delà de ce qu'un être humain peut donner et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui il est parti bien trop tôt. Il faut aussi que les patients comprennent qu'on a besoin de souffler comme tous les autres."

Un projet de transmission à poursuivre

Depuis plusieurs années, le médecin d'Égriselles préparait la transmission de son cabinet. Son épouse et la mairie veulent désormais porter son projet. La commune venait justement de racheter un terrain à côté de la maison médicale pour l'agrandir et créer un deuxième cabinet pour l'accueil des internes.