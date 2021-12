Yonne : le Pacte Santé 2022-2024 enfin adopté

Un plan pour lutter contre les déserts médicaux : le Pacte Santé 2022 a été adopté ce vendredi 10 décembre, en conseil départemental. Dans l'Yonne, le manque de praticiens médicaux est criant : 221 médecins pour 100 000 habitants, contre une moyenne nationale de 317. Un plan de 5,4 millions d'euros, sur 3 ans, dès le début 2022.

Des solutions à court et long terme

Parmi les solutions sur le long terme, une mesure phare : l'accompagnement des futurs praticiens. Une aide à la formation et à l'installation dans le département est prévue et ça concerne les médecins, mais aussi les dentistes, les kinés ou encore les infirmiers libéraux. Et le rapport précise même que ces aides peuvent être doublées dans les zones à forte tension, comme Charny, le quartier des Rosoirs à Auxerre, ou Villeneuve-sur-Yonne, où il n'y a aucun médecin.

Mais pour ça, il faut que le département intéresse, alors le pacte prévoit une stratégie pour augmenter son attractivité : rencontrer les étudiants en médecine, dans les universités, ou les CHU. Mais ces solutions prennent du temps pour donner des résultats ; alors d'autres pistes sur le court termes cette fois sont évoquées. Parmi elles, l'ouverture de centres de santé mobile, qui emploient 3 ou 4 praticiens en CDD et qui sillonnent le département. La télémédecine aussi doit être développée et confiée à des infirmiers libéraux.

Comment faire, sans médecin ?

Avant la session, un collectif d'une quinzaine de personnes, "Un médecin pour Saint-Siméon" a tenu à rencontrer le président du conseil départemental, Patrick Gendraud. Depuis novembre 2020, il n'y a plus de médecin dans le quartier Saint-Siméon, à Auxerre.

Le Pacte Santé 2022-2024 a été adopté à l'unanimité.